Caso Nicolly: polícia encontra marreta e facas na casa de adolescente suspeito

A polícia encontrou duas facas de cozinha e uma marreta na casa do adolescente suspeito de matar a jovem Nicolly, de 15 anos. Há suspeita de que os objetos tenham sido usados no crime. A perícia também identificou marcas de sangue na residência. O adolescente, que está apreendido, apresentava cortes nas mãos, possivelmente causados durante o ataque. A principal hipótese é que a morte tenha sido provocada por lesões na cabeça causadas pela marreta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!