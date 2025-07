Caso Rodrigo Ponce: imagens mostram ação de criminosos antes de matar empresário em Guarulhos

A polícia investiga o assassinato de Rodrigo Ponce em Guarulhos, Grande São Paulo. Criminosos utilizaram três motos para realizar um assalto a uma loja de carros antes do ataque ao empresário. Um assaltante fingiu precisar de ajuda para entrar na loja, enquanto um comparsa, armado, invadiu o local. Durante o roubo, foram levados celulares e joias dos funcionários. Poucos minutos depois, câmeras registraram as motos próximas ao local onde Rodrigo foi morto. A polícia identificou as motocicletas, mas ainda não possui suspeito.



