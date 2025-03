Caso Vitória: cães farejadores ajudaram a encontrar corpo de jovem

O corpo de Vitória, de 17 anos, foi localizado em Cajamar, na Grande São Paulo. A Polícia Civil e a Guarda Municipal descobriram o local com a ajuda de um cão farejador. As investigações seguem, com três suspeitos identificados; um deles é o ex-namorado da jovem, cuja prisão foi decretada pela Justiça.



