Caso Vitória: perícia descarta presença de manchas de sangue em carro

Pelo menos 19 pessoas foram ouvidas no caso da morte de Vitória Regina, de Cajamar, Grande São Paulo. Um carro branco relacionado ao caso foi periciado pela polícia, que coletou fios de cabelo, mas descartou a presença de sangue. A principal linha de investigação sugere que o crime foi motivado por vingança, com indícios de que Vitória foi mantida em cativeiro e torturada antes do assassinato.



