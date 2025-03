Caso Vitória: três pessoas são levadas à delegacia nesta sexta (7)

Em Franco da Rocha, Grande São Paulo, dois homens e uma mulher foram levados a delegacia, nesta sexta (7), para prestar esclarecimentos sobre o caso Vitória. A polícia confirmou que os indivíduos foram escoltados até o local e podem fornecer informações relevantes. O advogado da família informou que a busca pela localização do cativeiro onde a jovem esteve desaparecida é uma prioridade nas investigações. A perícia está analisando evidências encontradas na cena do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!