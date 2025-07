Casos de furtos de rodas de carro deixam motoristas em estado de alerta

Casos de furtos de rodas de carro tem deixado motoristas em estado de alerta, não só em São Paulo, mas em várias cidades do país. Nesta terça (8), um casal foi surpreendido ao chegar para pegar o carro que estava estacionado em uma rua da zona leste de São Paulo e o veículo estava sem duas rodas, completamente no chão. Nesse mesmo dia e local, eles contam que outras pessoas também foram furtadas. Outros dois casos foram registrados em São Paulo, um dentro do Shopping West Plaza e um em São Luís (MA), no estacionamento de uma empresa.



