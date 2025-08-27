Casos de tráfico humano aumentam 60% no Brasil

Nos últimos anos, os casos de tráfico de pessoas no Brasil aumentaram em 60%, segundo o Ministério Público Federal. Muitas vítimas são enganadas por propostas falsas de trabalho, como uma jovem que foi levada para a Itália sob falsas promessas e acabou sendo explorada sexualmente. Os aliciadores geralmente usam redes sociais para fazer contatos, prometendo boas oportunidades de emprego no exterior.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!