Casos de tráfico humano aumentam 60% no Brasil

Estatísticas revelam desafios na punição e resgate das vítimas

Fala Brasil|Do R7

Nos últimos anos, os casos de tráfico de pessoas no Brasil aumentaram em 60%, segundo o Ministério Público Federal. Muitas vítimas são enganadas por propostas falsas de trabalho, como uma jovem que foi levada para a Itália sob falsas promessas e acabou sendo explorada sexualmente. Os aliciadores geralmente usam redes sociais para fazer contatos, prometendo boas oportunidades de emprego no exterior.

  • Brasil
  • Emprego
  • Europa
  • Itália
  • Justiça
  • MPF (Ministério Público Federal)
  • Redes sociais
  • Tráfico humano

