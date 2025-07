Cavalos morrem após ingestão de ração contaminada; investigação apura responsabilidade da fabricante

Em abril, em Indaiatuba (SP), começou um caso trágico de intoxicação de cavalos devido à ração Nutratta Nutrição Animal, resultando na morte de 46 animais rapidamente. Sérgio, responsável por alguns dos cavalos, conta como perdeu a Índia, enquanto Lua, a mãe dela, ainda luta pela recuperação. O Ministério da Agricultura investiga a presença da substância tóxica monocrotalina na ração e interditou sua produção para cavalos. A Nutratta afirmou que está colaborando com as autoridades para a investigação.



