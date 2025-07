Celulite facial: entenda riscos e sintomas da infecção bacteriana

A jornalista Adriana Perroni compartilhou sua experiência com celulite facial após notar um carocinho perto do olho esquerdo. Inicialmente ignorado, o inchaço se espalhou, levando à internação para tratamento com antibióticos. A condição é uma infecção bacteriana das camadas profundas da pele. Os sintomas incluem vermelhidão e dor local, e febre indica a necessidade de atendimento médico imediato. Sem tratamento, a infecção pode levar a complicações graves, como sinusite ou meningite bacteriana.



