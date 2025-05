Centro de São Paulo tem exposição imersiva de Leonardo da Vinci

O Visualfarm Gymnasium, o primeiro laboratório de artes imersivas do Brasil, será inaugurado na região central de São Paulo . O espaço, que combina galeria multimídia e performances, abrirá ao público no dia 6 de maio com uma exposição dedicada a Leonardo da Vinci. A mostra apresentará 25 experiências interativas, explorando a vida e obra do artista através de tecnologias imersivas, como réplicas de invenções de da Vinci e óculos de realidade virtual.