Cessar-fogo entre Israel e Irã: Trump diz que trégua está em vigor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo entre Hamas, Israel e Irã, apelo que ocorre após conversações diretas com autoridades de ambos os países e com o Catar desempenhando um papel central. Israel acusou o Irã de lançar mísseis antes do início da trégua, alegação negada pelo Irã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!