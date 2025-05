Chefe do PCC foragido desde 2020 é preso em operação na Bolívia

Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta e apontado como braço direito de Marcola no PCC, foi preso em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Procurado pela Justiça brasileira e foragido desde 2020, ele é acusado de movimentar mais de R$ 1 bilhão em lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu durante a tentativa de renovação de um documento falso, em uma ação conjunta entre as autoridades locais e a Polícia Federal do Brasil. Tuta está sob custódia na Bolívia, aguardando decisão sobre sua possível expulsão ou extradição.



