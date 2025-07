Cheia do Rio Negro afeta o comércio em Manaus

O Rio Negro inundou parcialmente o centro de Manaus (AM). A cheia está a menos de um metro da marca histórica de 2021, quando o rio atingiu 30,02 metros. Atualmente, o nível do rio está em 29,04 metros. O volume de vendas despenca enquanto os prejuízos aumentam. A circulação na área é difícil, com trabalhadores enfrentando desafios para garantir seus sustentos. A Defesa Civil Municipal monitora pontos críticos e pode construir novas pontes se necessário; mais de 3 quilômetros já foram entregues na cidade.



