Chuvas no Rio Grande do Sul deixam duas mortes

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul resultaram em duas mortes e dezenas de pessoas desalojadas. A cidade de Segredo está isolada e sob alerta vermelho de tempestade. Duas pessoas morreram após o carro ser arrastado pela correnteza em Candelária. Em Encruzilhada do Sul, um córrego transbordou afetando mais de 150 imóveis; 40 pessoas foram evacuadas. O abastecimento de água na cidade foi interrompido, e não há previsão para normalização, já que a bomba de drenagem está submersa.



