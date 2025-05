Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente de bicicleta em Porto Alegre (RS). Ele caiu ao lado de um ônibus ao desviar de pedestres em uma descida. O motorista do ônibus parou para prestar socorro, mas o jovem não resistiu e morreu no local.



