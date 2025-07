Cinco turistas ficam perdidos por 24 horas em Itatiaia, no Rio

Cinco turistas ficaram 24 horas perdidos nas trilhas do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro . O grupo passou a noite na montanha e enfrentou temperatura de 9 graus negativos. A administração do parque informou que os turistas acessaram a trilha sem agendamento prévio e equipamentos adequados. Os funcionários do parque haviam alertado os turistas sobre os riscos. Após receberem atendimento médico, foram liberados.



