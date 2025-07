Cinto de segurança salva vida de casal após carro capotar na Flórida, EUA

Policiais na Flórida realizaram o resgate de um casal após um grave acidente de trânsito. Os oficiais estavam a caminho de outra ocorrência quando avistaram um carro capotado. Com treinamento médico, os policiais auxiliaram as vítimas a saírem do veículo. O uso do cinto de segurança pelo casal foi destacado como fator importante no incidente.



