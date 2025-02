Cirurgião francês acusado de abusar de 299 pacientes vai a julgamento

O médico francês Joel Le Scouarnec está sendo julgado por abusar sexualmente de 299 pessoas, muitas delas sob efeito de anestesia, entre 1989 e 2014. Dentre as vítimas, 250 eram menores de idade. O caso veio à tona em 2017, quando uma criança de 6 anos fez a denúncia. No primeiro dia do julgamento, o ex-cirurgião reconheceu ter causado dano irreparável às vítimas. Este caso é considerado o maior julgamento de pedofilia da história da França.



