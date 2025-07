Cobra encontrada em porão de avião causa atraso em voo na Austrália

Uma cobra foi encontrada no porão de bagagens de um avião na Austrália, causando um atraso de duas horas no voo. Inicialmente, a cobra de 60 centímetros foi confundida com uma espécie venenosa, mas é inofensiva. Ela foi retirada por um especialista e entregue a um veterinário. As autoridades acreditam que a cobra pode ter escapado da bagagem de algum passageiro.



