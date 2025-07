Cobrador de ônibus tenta evitar acidente e morre atropelado

Um cobrador de ônibus morreu após tentar impedir um acidente em São Paulo . Durante uma pausa para jantar, ele percebeu que o ônibus descia a rua sem controle e pulou pela janela do motorista para tentar parar o veículo. O homem perdeu o equilíbrio e caiu, sendo atropelado pelo próprio ônibus. A polícia investiga se houve falha nos freios ou erro humano na parada do veículo.



