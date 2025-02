Seis pessoas morreram após um acidente em uma rodovia na Bahia. Uma carreta perdeu o controle e colidiu com um carro, arrastando outro veículo que transportava uma família. O motorista desse segundo carro ficou preso nas ferragens e foi socorrido pelo Samu em estado grave. As vítimas do acidente incluem uma criança, um adolescente, três homens e uma mulher.