Com 131 anos de história, escola estadual no Parque Dom Pedro corre risco de fechamento

A instituição já formou grandes nomes, como jornalistas e ex-governadores, e continua sendo referência em educação pública

Fala Brasil|Do R7

Uma tradicional escola estadual localizada no Parque Dom Pedro, em São Paulo, enfrenta o risco de fechamento devido às obras de revitalização do parque. Com 131 anos de história e tradição, a instituição já formou grandes nomes, como jornalistas e ex-governadores, e continua sendo referência em educação pública. Alunos, ex-alunos e autoridades se mobilizam para manter o legado educacional, destacando a excelência no ensino e a importância histórica da instituição. A escola está acima da média estadual do Ideb, reforçando a importância de sua continuidade. A Secretaria da Educação afirma que o colégio não será fechado neste ano, mas os alunos poderão ser realocados para outras escolas próximas da região. Para a comunidade escolar, o impacto do fechamento é profundo, tanto na história quanto na educação dos jovens.

