Em meio à alta de 50% nos preços do café nos últimos 13 meses, furtos têm sido registrados em supermercados. No Distrito Federal, um casal foi flagrado em câmeras de segurança trocando produtos por sacolas para ocultar pacotes de café. Em São Bernardo do Campo, ABC paulista, um homem foi detido após ser reconhecido por uma funcionária ao tentar roubar três pacotes.