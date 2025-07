Com aluguéis mais caros, jovens atrasam a saída da casa dos pais

Os jovens estão atrasando, cada vez mais, a saída da casa dos pais. Tem muita gente chegando aos 30 anos e ainda aproveitando as vantagens de morar com a família. E não é apenas por conveniência. Um dos principais motivos é o alto custo do aluguel. A repórter Fabiana Oliveira foi conhecer algumas histórias de quem está passando por uma situação como essa. Acompanhe na reportagem!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!