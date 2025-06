Com dois metros de altura, gêmeos vivem rotina desafiadora após diagnóstico de síndrome rara

Roberto e Vitor, irmãos gêmeos de 14 anos, vivem com a síndrome de Loeys-Dietz, que os fez ultrapassar dois metros de altura. Este crescimento rápido trouxe desafios diários, como encontrar calçados tamanho 46 e a falta de carteiras escolares adaptadas. Um diagnóstico que levou oito anos para se confirmar. Tatiane, mãe dos gêmeos, se empenha para garantir uma vida melhor para eles. Recentemente, a família recorreu à Câmara de Vereadores de Valinhos para efetuar mudanças na escola, um passo significativo para melhorar as condições de estudo dos jovens.



