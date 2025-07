Compartilhar corrida, conferir placa, gravar viagem: veja dicas ao utilizar carros de aplicativo

Uma mulher de 65 anos foi assaltada em São Paulo enquanto esperava por um carro de aplicativo. O incidente aconteceu quando ela conferiu a placa do veículo, mas um homem armado anunciou o assalto e levou seus pertences. Especialistas destacam que esperar pelo carro aumenta a vulnerabilidade dos passageiros. Recomenda-se verificar cuidadosamente os dados do motorista antes de embarcar e utilizar ferramentas de segurança dos aplicativos, como gravação da viagem e compartilhamento de trajeto.



