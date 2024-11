Condenados por morte de Marielle ficarão menos tempo na cadeia após fecharem delação

Os ex-policiais Ronnie Lessa e Elcio Queiroz foram condenados respectivamente a 78 anos e nove messes e a 59 anos e oito meses de prisão por matarem a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 2018, no Rio de Janeiro. No entanto, a expectativa é que os dois fiquem menos tempo na cadeia do que a sentença determina após fecharem acordos de delações premiadas. A estimativa é que Elcio fique 12 anos atrás das grades e que Ronnie Lessa cumpra pena de 20 anos.