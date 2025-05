Conexão Teen 2025 mobiliza adolescentes em evento global

O Conexão Teen 2025 reuniu milhares de jovens no Brasil e em outros 20 países, promovendo dança, música e discussões sobre laços familiares e o futuro. O evento, realizado no ginásio do Ibirapuera e organizado pela Força Teen Universal, destacou a importância de sair do mundo virtual e fortalecer relacionamentos reais. O evento contou também com palestras de Renato e Cristiane Cardoso sobre escolhas na adolescência.



