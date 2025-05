Confira a previsão do tempo para este fim de semana

O frio dá uma trégua neste fim de semana em São Paulo, com o sol voltando a aparecer no domingo e os termômetros chegando a 26 °C. A segunda-feira será ainda mais quente, com máxima de 27 °C. Em outras capitais, como Belo Horizonte, Brasília e Palmas, o tempo segue firme e seco. Já no Sul, há previsão de temporais nesta tarde, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Rio de Janeiro, o sábado será chuvoso, mas o sol retorna no domingo. O calor continua no Centro-Oeste e no Norte, onde o tempo abafado traz pancadas de chuva em cidades como Maceió e Porto Velho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!