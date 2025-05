Confira a previsão do tempo para este sábado (17)

Os temporais devem persistir no litoral do Nordeste, com os maiores volumes de chuva previstos para Sergipe e Alagoas. Na região Norte, também chove forte em Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Macapá (AP). Enquanto isso, um bloqueio atmosférico mantém o tempo quente e seco nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.



