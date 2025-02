Neste fim de semana, em Natal (RN), as temperaturas variam entre 26 e 30 graus com possibilidade de chuvas. Já em Fortaleza, as temperaturas podem chegar até 31 graus também com previsão de pancadas. No litoral de Santos, a temperatura é prevista para atingir até 27 graus, com alerta da Defesa Civil sobre chuvas com raios.