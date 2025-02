Neste sábado (15), a cidade de São Paulo amanheceu com névoa e deve atingir 30ºC, com previsão de chuva. Em Porto Seguro (BA), o dia vai ser ensolarado, variando entre 23ºC e 31ºC. No Rio de Janeiro, o fim de semana será de sol, com máxima de 39ºC.



