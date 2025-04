Confira a previsão do tempo para o fim de semana em várias regiões do Brasil

Neste fim de semana, uma massa de ar frio atinge Santa Catarina, com temperaturas em Urubici variando entre 7 e 12 graus. No litoral catarinense, há previsão de chuva na segunda-feira (7). Em Fortaleza, as temperaturas estão entre 27 e 29 graus, com expectativa de chuvas. Em Ilhéus, as temperaturas variam entre 24 e 30 graus, com sol predominante até domingo pela manhã.



