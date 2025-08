Confira a trajetória de Bob Floriano, ex-apresentador do Fala Brasil

Bob Floriano morreu na segunda-feira (4) aos 64 anos. Ele foi apresentador do programa Fala Brasil entre 1998 e 2000 e lutava contra leucemia. O sepultamento ocorrerá no cemitério do Araçá em São Paulo . Além de jornalista e publicitário, atuou como mentor de comunicação e mestre de cerimônias. Era casado e deixou duas filhas. Floriano comentou uma vez que estar à frente do Fala Brasil foi um dos trabalhos que mais lhe deu satisfação.



