Confira dicas de especialistas para evitar ter a casa invadida

Kako, morador de São Paulo, teve sua casa invadida por ladrões que tentaram furtar sua moto. Embora equipado com câmeras e alarmes, o sistema não intimidou os criminosos, mas a presença de sua cachorra conseguiu espantá-los. Um levantamento no estado de São Paulo revelou que mais de 11 mil residências foram invadidas nos primeiros meses do ano. Especialistas aconselham atenção ao entrar em casa e a manter a calma em caso de invasão. Acompanhe a reportagem!



