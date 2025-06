Confira dicas para evitar quedas de idosos dentro de casa

As quedas entre idosos no Brasil aumentaram 11% nos primeiros cinco meses de 2025. Mário, aos 82 anos, sofreu uma queda na cozinha e quebrou o fêmur. Uma gerontóloga explica que ambientes como quarto e banheiro apresentam riscos. Recomendações incluem eliminar tapetes soltos e instalar barras de apoio. O Ministério da Saúde relatou mais de 26 mil atendimentos ao SUS por quedas entre janeiro e fevereiro deste ano.



