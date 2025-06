Conflito entre Irã e Israel se intensifica após novos ataques

O quarto dia de conflito começou com uma nova leva de mísseis iranianos disparados contra Israel. Ao todo, 24 pessoas morreram em Israel desde o início dos combates. No Irã, o número de mortos chega a 224. Segundo o governo israelense, o Irã disparou 370 mísseis balísticos desde o início das hostilidades. Os projéteis atingiram 30 locais no país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!