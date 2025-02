Confronto no Complexo do Alemão: operação policial deixa feridos Facção criminosa é alvo de operação; policial do Bope e suspeitos são baleados

Fala Brasil|Do R7 15/01/2025 - 10h36 (Atualizado em 15/01/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share