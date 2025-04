Conheça os participantes e veja curiosidades da nova edição do Power Couple Brasil

O Power Couple Brasil está de volta! A nova temporada estreia na próxima terça-feira (29), direto de uma mansão em Itapecerica da Serra (SP), com 14 casais famosos — o maior elenco da história do programa.



A atração será apresentada pela primeira vez por Felipe Andreoli e Rafa Brites, que também formam um casal. Entre provas de resistência, sintonia e fôlego, os participantes enfrentarão ainda o “Quebra Power” ao vivo aos domingos, com o casal eliminado da semana.



Kadu Moliterno, Gretchen e Victor Pecoraro estão entre os nomes confirmados.



