Conheça os riscos das misturas de produtos de limpeza

Uma dona de casa morreu após inalar gás tóxico resultante da mistura de água sanitária com detergente. Especialistas alertam sobre os riscos ao misturar produtos como água sanitária com vinagre ou álcool, que podem liberar gases perigosos, como o cloro. O doutor Batéria recomenda sempre ler os rótulos e diluir os produtos em água, conforme indicado pelos fabricantes.



