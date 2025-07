Conheça os vilarejos, cânions e teatro nas montanhas de Chongqing, na China

No interior da China, uma das maiores metrópoles do mundo ainda preserva costumes antigos e um modo de vida rural em seus vilarejos. A Vila do Bambu Dourado é um refúgio nas montanhas e a porta de entrada para um dos cenários naturais mais impressionantes do mundo. Na segunda reportagem da série sobre o gigante asiático, você acompanha uma travessia por cânions de calcário, pontes esculpidas pelo tempo e um espetáculo a céu aberto com mais de 500 atores, em uma narrativa épica que celebra a cultura ancestral chinesa. Veja!



