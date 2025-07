Contratação de motorista para levar carga a endereço suspeito leva polícia de SP a desvendar roubo

A polícia recuperou uma carga roubada avaliada em R$ 250 mil em Guarulhos, na Grande São Paulo . A operação foi desencadeada após um motorista ser cercado por sete criminosos armados durante o transporte dos produtos no dia 20 do mês passado. Foram encontrados 1.500 itens em um galpão em Guarulhos, principalmente eletrodomésticos e produtos de limpeza. Duas pessoas foram presas, incluindo um homem com antecedentes criminais e uma mulher. O motorista afirmou à polícia não saber que os produtos eram roubados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!