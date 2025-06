Coreia do Norte inaugura resort de luxo com presença de Kim Jong-un

A Coreia do Norte inaugurou um resort de luxo em uma área litorânea, com a presença do líder Kim Jong-un e sua esposa na cerimônia de inauguração. O empreendimento ocupa uma faixa de 4 km e inclui hotéis, restaurantes, lojas e um parque aquático. Embora o local deva abrir para visitantes na próxima semana, a Coreia do Norte impõe restrições à entrada de estrangeiros. Com mais de 60% da população vivendo na pobreza, o resort se destina a um público seleto.



