Corpo de Preta Gil chega ao Brasil para velório no Rio de Janeiro

O corpo da cantora Preta Gil chegou ao Brasil na madrugada desta quinta (24). O avião partiu de Nova York e a família acompanhou o translado. O pouso ocorreu no aeroporto de Guarulhos às 4h50. O velório será amanhã a partir das 9h no Theatro Municipal do Rio de Janeiro . O cortejo fúnebre ocorrerá em um carro do Corpo de Bombeiros pelo circuito dos blocos de Carnaval de rua, que agora leva o nome da artista.



