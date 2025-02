O corpo do cineasta Cacá Diegues será velado neste sábado (15), no Rio de Janeiro. O velório acontecerá entre as 12h e 16h, na Academia Brasileira de Letras. O corpo será cremado na sequência. Cacá Diegues morreu aos 84 anos, por complicações cardiovasculares. Ao longo da carreira, o cineasta produziu mais de 20 filmes, incluindo sucessos como 'Xica da Silva' e 'Bye Bye Brasil'.



