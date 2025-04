Corpos de jovens que morreram atropeladas em São Caetano serão enterrados lado a lado

Os corpos das jovens Isabelli Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis, ambas de 18 anos, serão enterrados lado a lado a lado nesta sexta-feira (11) em São Caetano do Sul. Elas eram amigas e morreram atrpeladas enquanto atravessavam faixa de pedestres da cidade do ABC paulista na noite de quarta-feira (9).



O motorista Brendo dos Santos foi indiciado por homicídio com dolo eventual e ficará preso até análise de pedido de habeas corpus. Testemunhas indicam que ele estava em alta velocidade no momento do acidente e que costumava participar de rachas.



