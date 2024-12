Corpos de mãe e filho desaparecidos em temporal são encontrados em Ibitinga (SP)

Os corpos de Karen Silva e do filho dela, Josué, foram encontrados após um temporal em Ibitinga, São Paulo. O corpo da mulher foi localizado a cerca de 5 km do local onde desapareceram. O menino foi encontrado dentro do rio da cidade. Ambos estavam hospedados em um hotel e foram vistos correndo durante a chuva intensa que causou o transbordamento de um córrego na região.