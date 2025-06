Corpos de reféns israelenses são recuperados em Gaza

O governo de Israel confirmou a recuperação dos corpos de dois reféns israelenses em Gaza. Judy Weinstein-Haggai de 70 anos e Gad Haggai, de 72, eram um casal que foi assassinado durante a invasão do grupo terrorista Hamas em outubro de 2023. Os corpos foram encontrados pelas forças de defesa durante uma operação ao sul do território palestino. Atualmente, estima-se que 56 reféns entre vivos e mortos ainda estejam em Gaza.



