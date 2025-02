Corregedoria investiga conduta de policiais envolvidos na morte de comerciante em MG

A Corregedoria da Polícia Militar está investigando a ação dos agentes envolvidos na morte do comerciante Frederico Souto de Azevedo, de 27 anos, em Minas Gerais. Testemunhas gravaram o momento em que Frederico foi abordado e revistado, antes de fugir e ser atingido por disparos de fuzil, posteriormente socorrido pelos próprios policiais. A PM afirma que os policiais reagiram após ele supostamente ameaçá-los com uma arma. Nos protestos, moradores foram feridos por balas de borracha e granadas de efeito moral.



