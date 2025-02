Cratera se abre após fortes chuvas no Acre e interdita BR-364

As fortes chuvas no Acre causaram o rompimento de um trecho da BR-364, isolando quatro cidades. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes afirmou que um trabalho paliativo será necessário. Uma fila de veículos se formou, e as autoridades recomendam que motoristas e passageiros adiem viagens pela BR até a solução do problema.



